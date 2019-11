Warum für den FCI gerade diese Partie so interessant war? Weil der westsächsische Drittligist nun lediglich vier Tage später (Mittwoch, 20. November, 16 Uhr) der Kontrahent im Viertelfinale sein wird. Zwar hatten beide Verein bereits länger ihre grundlegende Bereitschaft für den anvisierten Termin signalisiert, allerdings ließ das Okay der Polizei lange auf sich warten. Am Montagnachmittag (18. November) nun - nur etwas mehr als 48 Stunden vor Anpfiff - bestätigte SFV-Staffelleiter Ulrich Günther dem MDR endgültig die Ansetzung am Buß- und Bettag.



Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth gestand im Gespräch mit sport-im-osten.de zwar, dass die Partie angesichts von Inter Leipzigs spielfreiem Wochenende und dem im Anschluss folgenden wichtigen Drittliga-Heimspiel der Rot-Weißen gegen Preußen Münster "nicht ganz so optimal" gelegen käme, aber "trotzdem werden wir da jetzt nicht herumlamentieren. Das Ziel kann nur der Einzug ins Halbfinale sein." Die Partie wird im Torgauer Hafenstadion ausgetragen und ist darüber hinaus pünktlich ab 16 Uhr im Livestream auf www.sport-im-osten.de zu sehen.