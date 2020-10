Fußball | Landespokale Volle Landespokal-Dröhnung - sechs Spiele im Livestream

Hauptinhalt

Am Wochenende ruft in Sachsen und Sachsen-Anhalt der Landespokal und "Sport im Osten" hat ein großes Live-Paket geschnürt. Insgesamt sechs Spiele werden per Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App serviert.