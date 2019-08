Nach dem Führungsstreit im Verein zwischen den einzelnen Gremien wie Notvorstand, Insolvenzverwalter und den Gesellschaftern der Fußball GmbH soll es am 19. August eine Mitgliederversammlung geben. Der Rauswurf am Montag von Kapitän Daniel Frahn, der die Partie am Samstag beim Halleschen FC mit Fans aus der rechten Szene besucht hatte und dem der Verein Nähe zur rechtsradikalen Szene vorwirft, heizt die brisante Lage weiter an. Die Polizei rechnet jederzeit mit Reaktionen seitens der Fans.