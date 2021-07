Aues U19-Kicker Felix Hache (re.) neben U17-Spieler Jason Fliedner (li.) und FCE-Idol und Zweitliga-Kapitän Martin Männel Bildrechte: FCE AUE/Gregor Lorenz

Favorit beim Endspiel in der "Egidius Braun"-Sportschule in Leipzig-Abtnaundorf sind die von Ex-Profi Jörg Emmerich trainierten Auer: "Weil sie durch diesen Corona-Winter vom Training her besser durchgekommen sind, und die Zwickauer wohl auch einige Personalsorgen haben", erzählt Philipp Weiskirch von seinen Vorab-Infos. Der MDR überträgt das A-Jugend-Sachsenpokal-Finale zwischen Aue und Zwickau am Sonntag ab 14:00 Uhr im Live-Stream.