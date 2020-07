Der FC International Leipzig steht vor seinem größten Spiel in der Vereinsgeschichte. Am 8. August soll das Halbfinale im Sachsenpokal gegen den Chemnitzer FC steigen.

Der Termin kommt früher als gedacht. "Wir fangen erst am Montag mit dem Training an, weil wir von einem Start am 15./16. August ausgegangen sind", erklärte der Sportliche Leiter, Carsten Hänsel, auf MDR-Anfrage. Ein kurzfristiger früherer Beginn, um optimal vorbereitet zu sein, war nicht möglich, weil die meisten Inter-Spieler eben nicht um die Ecke wohnen. Letzte Saison spielten bei dem 2013 gegründeten Verein Akteure aus 13 Nationen. Wie viele Spieler verschiedener Nationalitäten diesmal am Ball sein werden, weiß Hänsel noch nicht.