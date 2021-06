Zehn Mal standen sich der ZFC Meuselwitz und der FC Carl Zeiss Jena im Thüringenpokal gegenüber, zwei Mal konnten sich die Zipsendorfer durchsetzen, acht Mal ging der Sieg an den FCC. Zwei Mal standen sich die beiden Teams in einem Endspiel gegenüber. In Meuselwitz mussten sich die Gastgeber dabei am 16. Mai 2012 mit 0:2 und am 13. Mai 2015 mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Der letzte Sieg des ZFC datiert vom 26. April 2011, als sich der Regionalligist danach in Heiligenstadt zum zweiten Mal in Folge den Pott holte. Es sollte der letzte Erfolg sein, verbunden mit der zweiten und letzten Teilnahme am DFB-Pokal.