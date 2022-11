Der Respekt ist groß auf beiden Seiten. Leicht wird das Weiterkommen im Achtelfinale des DFB-Pokals am Samstag (19. November, 12 Uhr) für die ambitionierten Leipzigerinnen um Chefcoach Saban Uzun auf keinen Fall. Gehen sie in der zweiten Bundesliga meistens als klarer Favorit in die Spiele und dominieren ihre Gegner mit jeder Menge Chancen und überwiegendem Ballbesitz, wird das Pokalspiel gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt eine echte Herausforderung.