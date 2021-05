Mehr Hoffnung gibt es beim Ex-Zwickauer Christian Bickel, der nach einem positiven Coronatest und anschließender Quarantäne wieder trainieren konnte und am Mittwoch im Kader stehen soll. Um zu entscheiden, ob es zu einem Startelfeinsatz reichen könnte, müsse jedoch das Abschlusstraining am Dienstag abgewartet werden, so Daniel Berlinski.

Die "Schwäne" spielen auch in der neuen Saison 21/22 in der dritten Liga. Den Ligaverbleib hat die Mannschaft von Chefcoach Joe Enochs am vergangenen Wochenende mit einem Remis beim Aufstiegsaspiranten Hansa Rostock und Mithilfe der Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf fix gemacht. Die Westsachsen befinden sich seit geraumer Zeit, gelinde gesagt, in einer mühsamen Phase. Der letzte Sieg datiert vom 21. März, seitdem wurde kein Spiel mehr gewonnen.