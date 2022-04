Kulinarische Genüsse stehen aber erst einmal im Hintergrund. Schließlich will Leipzig erstmals ins Halbfinale der Europa League einziehen, gilt aufgrund der aktuellen Heimschwäche Bergamos sogar als leichter Favorit. Das 1:1 aus dem Hinspiel ist aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel kein Nachteil mehr. Und RB ist seit zwölf Spielen ungeschlagen, so etwas macht locker und selbstbewusst. Personell muss Tedesco fast keine Abstriche machen, nur Amadou Haidara ist immer noch nicht fit.

Als rechtzeitige Warnung vor dem großen Abend empfand man das überraschende Aus von Bayern München in der Champions League. "Man sieht jedes Jahr, dass der Favorit scheitert oder ein Spiel noch gedreht wird. In einem Wettbewerb wie dem Europapokal kann alles passieren", sagte Stürmer Yussuf Poulsen. Als großer Favorit waren die Bayern am Dienstag an Villarreal gescheitert. Gegen die Spanier hatte Bergamo am letzten Gruppenspieltag der Champions League den notwendigen Sieg zum Weiterkommen verpasst und stieg nach einem 2:3 vor heimischer Kulisse in die Europa League ab.