Die Konstellation erinnert ein wenig an das Duell David gegen Goliath: Dynamo Dresden steht seit Wochen voll im Saft und hat als Tabellenführer den Aufstieg in die 2. Bundesliga fest im Blick. Dagegen bestritt der Bischofswerdaer FV sein letztes Pflichtspiel vor über einem halben Jahr (1. November 2020, 0:2 gegen Optik Rathenow) und muss im Zuge der abgebrochenen Regionalliga-Saison den Gang in die Oberliga antreten. Eigentlich eine klare Sache. Doch als Kanonenfutter will der Außenseiter im Viertelfinale des Sachsenpokals am Mittwoch (18 Uhr im Liveticker und Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) keineswegs herhalten.