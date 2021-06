Erfurt schielt auf den 11. Titel

Beim Gegner aus der thüringischen Landeshauptstadt ist die Sehnsucht nach dem Pokal groß. 17 Mal stand RWE bereits im Finale und belegt mit 10 Siegen den zweiten Platz hinter Carl Zeiss Jena (11). Der letzte Triumph ist allerdings schon ein paar Jahre her: 2017 bezwangen die Erfurter Wacker Nordhausen mit 1:0. Bis zu einem möglichen Finaleinzug in diesem Jahr geht man als Favorit in die Partien. Im Viertelfinale würde der FC An der Fahner Höhe warten, der vom Rückzug des FSV Wacker 03 Gotha profitierte. Erst im Endspiel könnte Erfurt auf einen der beiden Regionalligisten Jena oder Meuselwitz treffen, die ihr Achtelfinale ebenfalls am kommenden Sonntag bestreiten.

Erfurt setzt auf Trainergespann

Goran Miscevic (re.) und Manuel Rost. Bildrechte: imago images/Karina Hessland Gewissheit herrscht in jedem Fall bereits auf der Trainerbank. Goran Miscevic und Co-Trainer Manuel Rost werden auch weiterhin für die Rot-Weißen an der Linie zu stehen. Ein Erfolg am Sonntag ist für das Trainergespann fest eingeplant, auch wenn der Gegner sich vorab angriffslustig zeigt. "Es wird eine harte Nuss, die Disziplin wird entscheidend sein" weiß BSG-Trainer Thomas Hurt: "Wir werden kompakt stehen, dürfen keine leichten Fehler machen und müssen die Null halten. Vielleicht gelingt uns dann ein Glücksmoment, um in Führung zu gehen."

700 Zuschauer zugelassen