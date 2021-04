Die Voraussetzungen können nicht unterschiedlicher sein. Kaum Training, gerademal sechs Testspiele – Regionalligist Chemie Leipzig fehlt durchgehend die Wettkampfpraxis. Das letzte Punktspiel bestritt die Mannschaft von Miroslav Jagatic Anfang November gegen den Chemnitzer FC (2:0). Dagegen stehen die Zwickauer voll im Drittliga-Rhythmus, jüngst mussten sie in einer Englischen Woche ran.

Chemie-Coach Jagatic mit Matchplan gegen "einen ganz starken Drittligisten"

Doch in Leipzig-Leutzsch wird nicht geklagt, man versucht das Beste aus der Sache zu machen. Am 31. Oktober 2017 gelang den Grün-Weißen im Achtelfinale gegen den FSV mit 4:2 die Sensation. Schließlich schnappten sich die Leutzscher den Sachsenpokal und schickten in der ersten DFB-Pokal-Runde mit 2:1 auch noch Jahn Regensburg nach Hause. Eine irre Geschichte, all das zählt aber am 1. Mai 2021 nicht mehr. Für Chemies Trainer Miroslav Jagatic sind das höchstens "Motivationsbilder", wie er dem MDR sagte.

"Wir erwarten eine ganz starken Drittligisten, der richtig schön im Saft steht. Wir sind nicht blauäugig und wissen, dass diesmal die Zwickauer mit voller Kapelle auflaufen werden. Diesmal wird es keine Zufälle geben, sie haben aus der Vergangenheit gelernt. Da ist Zwickau-Coach Joe Enochs ein absoluter Profi drin", betonte Jagatic und ergänzte: "Wir schauen uns Videos vom Gegner an, versuchen die Stärken und Schwächen zu analysieren und entwickeln daraufhin einen Matchplan." Immer engagiert: Chemie-Trainer Miroslav Jagatic. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Kompletter Chemie-Sturm fällt aus

Planen muss der 44-Jährige mit einem dünnen Kader, was die BSG richtig hart trifft. Björn Nikolajeweski fehlt nach seiner Hüft-Operation. Mittelstürmer Florian Kirstein (Riss der Außenbänder im linken Knöchel) ist außer Gefecht wie auch die anderen Stürmer Stephane Mvibudulu (muskuläre Probleme) und Tomas Petracek (Rückenschmerzen). Auch Stephane Mvibudulu wird den Chemikern fehlen. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point

Andy Wendschuch und Philipp Wendt haben auch Probleme, wollen sich aber in den Dienst der Mannschaft stellen. Zudem steht ein Fragezeichen hinter Julien Latendresse-Levesque, Chemies Nummer zwei im Kasten hat’s mit der Bandscheibe. Ob er auf der Bank sitzt, entscheidet sich am Freitag (30. April). "Wir wollen aber nicht auf hohem Niveau rumheulen, sondern werden zusammenrücken, alles raushauen und es den Zwickauern so schwer wie möglich machen", bekräftigte Miroslav Jagatic.

Zwickau-Coach Enochs: "Trotzdem sind sie ein gefährlicher Gegner"

Ziemlich entspannt sieht es beim FSV Zwickau aus. Mittelfeldspieler Morris Schröter, der zuletzt fehlte, ist nach Aussage von FSV-Trainer Joe Enochs wieder fit: "Er hat zuletzt alle Einheiten mitgemacht. Ich gehen davon aus, dass er am Samstag spielt."



Davon abgesehen kann sich Enochs vom Gegner noch nicht so recht ein Bild machen. Ende August 2020 hatte der 49-Jährige die Chemiker im Spiel gegen Hertha BSC II (1:1) letztmalig live beobachtet: "Jetzt genau zu wissen, wie sie auftreten, ist verdammt schwer. Trotzdem sind sie ein gefährlicher Gegner. Wir erwarten ein schweres Spiel. Nichtsdestotrotz, wenn wir eine konzentrierte Leistung bringen, werden wir als Sieger vom Platz gehen." FSV-Trainer Joe Enochs setzt auf volle Konzentration, um als Sieger vom Platz zu gehen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Mittelfeldspieler Frick: "So ein Pokalspiel kann auch eklig werden"

Davy Frick. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point Ähnlich sieht es Davy Frick, der 2017 beim 2:4 seiner Farben im Leutzscher Holz dabei war: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so ein Pokalspiel auch eklig werden kann. Wenn man Fehler macht, kann es schnell nach hinten losgehen."



Fricks Plan: "Wir müssen als Team an die Leistungsgrenze gehen. Wenn wir sehr konzentriert und fokussiert das Spiel angehen, dann glaube ich an unsere Qualität. Das muss primär unser Ziel sein."