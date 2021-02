"The Trend is your friend!" Diese altbekannte Weisheit gilt am Dienstagabend vor allem für die Leipziger, die ihre letzten vier Spiele allesamt gewonnen haben. Kontrahent FC Liverpool dagegen ist mit zuletzt drei Niederlagen auf ganz anderen Pfaden unterwegs. RB-Trainer Julian Nagelsmann aber traut dem Trend-Spruch nicht: "Diese Ergebniskrise haben sie in der Premier League, nicht in der Champions League. Das ist ein großer Unterschied, denn es ist ein komplett anderer Wettbewerb."