Mit oder ohne Zuschauer? Das war am Montag die Frage. Diese, aber auch die Antwort ließ die sportlichen Aspekte der mit Spannung erwarteten Partie in den Hintergrund treten. Zu absurd, um nicht zu sagen "lächerlich", war die Begründung der Stadt Leipzig, warum man RB nun doch vor über 40.000 Zuschauern im Stadion antreten lassen will.