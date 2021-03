Keine Frage, eine Bürde ist RB Leipzig erhalten geblieben: Der Bundesligist muss gegen den FC Liverpool zwei Tore aufholen bzw. gutmachen. Diese Aufgabe ist mit Sicherheit eine der anspruchsvollsten in der Königsklasse. Dadurch, dass erneut in Budapest gespielt werden muss, haben sich jedoch alle Nachteile eines finalen Auswärtsspiels in Luft aufgelöst. Übrig bleibt der für Leipzig positive Umstand, dass nun auch ein 3:1 fürs Weiterkommen reicht.