Im Leipziger Tor wird jedenfalls wieder Janis Blaswich stehen. Der 31-Jährige war in der vergangenen Woche zu seinem ersten Einsatz in der Champions League gekommen und lieferte ebenso tadellos ab wie beim 1:1 letzten Samstag in Mainz. Blaswich ist als Ex-Dresdner enge und laute Stadien gewöhnt. Eine Atmosphäre wie in Glasgow dürfte aber auch er noch nicht erlebt haben.