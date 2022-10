Im Leipziger Tor wird jedenfalls wieder Janis Blaswich stehen. Der 31-Jährige war in der vergangenen Woche zu seinem ersten Einsatz in der Champions League gekommen und lieferte ebenso tadellos ab wie beim 1:1 letzten Samstag in Mainz. Blaswich ist als Ex-Dresdner enge und laute Stadien gewöhnt. Eine Atmosphäre wie in Glasgow dürfte aber auch er noch nicht erlebt haben.

Janis Blaswich wird gegen Celtic Glasgow wieder das Tor von RB Leipzig hüten. Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter