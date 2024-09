Fußball | Champions League RB Leipzig mit "Überzeugung und Glauben" zu Atlético Madrid

1. Spieltag

18. September 2024, 13:05 Uhr

Neue Saison in der Champions League, neues Format - und viel Freude bei RB Leipzig. Der Bundesligist startet am Donnerstag in Spanien. Trotz der schweren Aufgabe Atlético Madrid ist RB-Sportgeschäftsführer Schäfer nicht bange.