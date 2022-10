Nichtsdestotrotz ist Celtic natürlich ein anders Kaliber. Will man hier etwas reißen und die Rote Laterne in Gruppe F endlich abgeben, muss vor allem ein anderer Auftritt als im letzten Königsklassen-Heimspiel gegen Donezk (1:4) her. Für Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai ist die derbe Pleite Vergangenheit: "Was zu Hause gegen Donezk passiert ist, darüber wollen wir gar nicht reden. Wir haben daraus gelernt. Es hat sich etwas geändert in der Mannschaft."