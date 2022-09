Die Diskussion um seinen Job will RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco nicht an sich heranlassen. "Ich versuche, mich mit Arbeit im Sinne von Spielvorbereitung abzulenken. Ich freue mich auf die Englischen Wochen. Alles andere kann ich schwer beeinflussen", sagte der 36-Jährige am Montag. Leipzig trifft am Dienstag (21:00 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) in der Champions League auf den ukrainischen Meister Schachtar Donezk und will sich dort für das 0:4 bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga rehabilitieren.