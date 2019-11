Bei RB Leipzig, vor allem aber im Umfeld und ganz besonders bei den Medien, wird seit Ende Oktober fleißig gezählt. 24:4 Tore in den letzten fünf Spielen, die auch noch allesamt gewonnen wurden, sind aber auch beeindruckende Zahlen bzw. Fakten. Am Mittwoch gegen Benfica Lissabon soll die Serie ausgebaut werden. Um "Geschichte zu schreiben" (Emil Forsberg) bzw. "ein weiteres Erfolgskapitel in dem Buch" (Julian Nagelsmann) zu schreiben, reicht diesmal ausnahmsweise ein Punkt.