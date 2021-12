In der Bundesliga schwankte man zuletzt zwar zwischen schlecht und grottig. In den Partien, die mit der Champions-League-Hymne eingeläutet werden, spielte Leipzig jedoch gut. Ziemlich gut sogar. Gemeint ist nicht nur die 5:0-Gala in Brügge. Auch in den beiden Spielen gegen die Stars von Paris St. Germain (2:3/2:2) zeigten Nkunku & Co., was in ihnen steckt. Und in Manchester wurden sie beim 3:6 deutlich unter Wert geschlagen.