Neuer Wettbewerb, neues Glück: RB Leipzig will am Mittwoch in der Champions League seine Tabellenführung in Gruppe G gegen Olympique Lyon erfolgreich verteidigen. Vergangenen Samstag war das in der Bundesliga zu Hause gegen Schalke 04 (1:3) nicht gelungen.