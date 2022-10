Vielleicht dämpfen auch die eigenen Personalprobleme etwas die Erwartungen. Immerhin sind nach dem 3:3 in Augsburg – trotz der ruppigen Spielweise des Gegners – keine neuen Verletzungen hinzugekommen. Im Gegenteil, es geht wieder bergauf. Das aber nur langsam. So hat Timo Werner nach seinem Infekt "leicht trainiert, ist wieder gesund". Für viel Spielzeit reiche das jedoch noch nicht, erklärte Rose.

Ähnlich sieht es bei Dani Olmo aus. Auch er ist laut Rose "kein Thema für 90 Minuten". Wie wichtig der Spanier ist, bewies er bei seinem Kurzeinsatz in Augsburg, als er in der Schlussminute die entscheidende lange Spieleröffnung schlug, die anschließend im 3:3 mündete. Und noch ein Einwechsler hatte in dem Spiel geglänzt: der an der Hand operierte Christopher Nkunku. "Mit dem Arm ist es nicht ganz so einfach für ihn", kommentierte Rose den 30-minütigen Einsatz: "Aber man hat gesehen: Freistöße schießen geht. Alles andere war auch nicht so schlecht." Eine Option für die Startelf sei er "auf jeden Fall".