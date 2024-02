RB-Cheftrainer Marco Rose begreift das Kräftemessen mit dem Starensemble aber vor allem als Chance. "Wir fürchten erstmal gar nichts", sagte Rose auf der Pressekonferenz am Montag: "Wir freuen uns auf den Gegner, die Aufgabe, unser Stadion." Real sei zwar "in allen Bereichen in einer außergewöhnlichen Verfassung", aber "wir sind auch nicht so schlecht."