Im sportlich bedeutungslosen letzten Heim-Auftritt in der aktuellen Champions League will RB Leipzig die nächste Krise unbedingt verhindern. "Wir haben in unserer Phase nix wegzuschenken", sagte Trainer Marco Rose. Nach zwei sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga empfangen die Sachsen am Mittwoch (18:45 Uhr/Audiostream und Live-Ticker) Sporting Lissabon in der Königsklasse.