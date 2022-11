Fußball | Champions League RB Leipzig: "Alles oder wenig"-Spiel gegen Donezk

Gruppe F - 6. Spieltag

Letztes Gruppenspiel in der Champions League: RB Leipzig tritt am Mittwochabend (18:45 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) mit dem Rechenschieber im Kopf gegen Shakhtar Donezk an. Ein Pünktchen muss her, aber gespielt werden soll klar auf Sieg.