Diese Nachricht schlug ein: Tottenham Hotspur muss gegen RB Leipzig auch auf Heung-Min Son verzichten. Der Südkoreaner hat am vergangenen Sonntag gegen Aston Villa nicht nur zwei Tore erzielt, sondern sich auch einen Arm gebrochen. Nach Harry Kane (Verletzung am Neujahrstag) fällt damit auch Tottenhams zweiter Topstürmer aus. Für die Lage des Klubs fand Trainer José Mourinho ein ganz besonderes Bild: "Wir halten uns mit den Armen am Balkon fest. Wir werden an diesem Balkon aber mit allem kämpfen, was wir haben."

José Mourinho muss auf Heung-Min Son verzichten Bildrechte: imago images / Paul Marriott