Geleitet wird die Partie vom polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch mitteilte, wurde der 40-Jährige mit der Partie betraut. Marciniak ist einer der erfahrenen europäischen Referees. Seit 2014 kam er bislang in insgesamt 25 Spielen der Königsklasse zum Einsatz. Ein Leipzig-Spiel pfiff er noch nicht. Gegner Atletico hat gute Erinnerungen: Am 18. Februar leitete er das Achtelfinale-Hinspiel der Spanier gegen Titelverteidiger FC Liverpool, bei dem die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit dem 1:0-Sieg den Grundstein für den Viertelfinal-Einzug legte. 2016 pfiff er zudem bei Atleticos 1:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Bayern München. Zudem leitete er 2018 den 4:2-Erfolg im UEFA-Supercup von Atletico gegen Real Madrid.

Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak (re.) kennt sich mit Atletico-Beschwerden aus. Hier beim UEFA-Supercup 2018. Bildrechte: imago/Agencia EFE