Schon vor dem sächsischen Fußball-Pokalfinale sind die Gemüter erhitzt. Zusätzliche Brisanz erhielt die Partie aufgrund der Ticketsituation. Im Vergleich zu den anderen Landesverbänden trägt Sachsen sein Endspiel nicht an einem neutralen Ort aus. So hat der CFC als Heimverein auch das Hausrecht. Dass die Leipziger im Zuge dessen für das Finale in dem für 15.000 Zuschauer zugelassen Stadion an der Gellertstraße lediglich 1.800 Plätze für ihre Fans gestellt bekommen haben, sorgte für Unmut bei den Gästen.