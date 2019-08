Es wartet am Sonntag, den 11. August 2019, eine sehr schwierige Aufage auf den Chemnitzer FC. Zweitligist Hamburger SV gastiert im Stadion - An der Gellertstraße. Laut Presseprecher Steffen Wunderlich erwartet der CFC ein ausverkauftes Haus und gut 2.500 Gäste-Fans. Zum jetzigen Zeitpunkt seien nur noch wenige Restkarten zu haben.

Die sportlichen Vorzeichen stehen vor dem HSV-Gastspiel eher schlecht um die "Himmelblauen". Der Drittliga-Aufsteiger hat den Saison-Start total "verschlafen" und kassierte in vier Partien vier Niederlagen. Anders sieht das beim Zweitligisten und ehemaligen Bundesliga-Dino Hamburger SV aus. Die Norddeutschen konnten in den ersten beiden Spieltagen vier Punkte erspielen und stehen hinter dem hervorragend gestarteten FC Erzgebirge Aue auf dem dritten Tabellenplatz. Im personellen Bereich konnte der CFC letzte Woche wieder etwas aufatmen. Die zuletzt verletzten Spieler Rafael Garcia und Erik Tallig konnten wieder ins Training einsteigen. Ob es für einen Einsatz beim Pokalnaller reicht, ist noch ungewiss.

CFC-Trainer David Bergner ist sich der spielerischen Stärke der Norddeutschen bewusst, sieht aber dennoch eine Chance für sein Team: "In zehn Spielen gegen den HSV gehen wir sicherlich als Verlierer vom Platz. Aber in dem einem Spiel werden wir unsere Chance nutzen und Alles reinhauen. Am Ende des Tages ist es nur ein Spiel. Die Tagesform entscheidet - das ist unsere Chance."

Auf der Pressekonferenz stellten Trainer Bergner und Sportdirektor Thomas Sobotzik noch einmal klar, auf welchen Faktor es am Sonntag besonders ankommen wird - die Fans des CFC. "Wir hoffen, dass es ein Fußballfest wird. Wir dürfen das Spiel, trotz der zahlreichen Nebengeräusche, nicht einfach so wegschmeißen. Wir brauchen vor allem die Zuschauer, die auf unserer Seite sind und keine Unmutsbekundungen. Dann könnten wir etwas Großes schaffen", gab sich Bergner auf der Pressekonferenz kämpferisch.

Auch Sportdirektor Sobotzik setzt den Fokus am Sonntag auf den Fußball: "Ich wünsche mir, dass es am Sonntag nur um Fußball geht. Wir haben ein ganzes Jahr gekämpft, dass wir so ein Spiel bekommen. Die Zuschauer sollen Spaß an diesem Tag und wir werden probieren die Erwartungen an uns zu erfüllen."