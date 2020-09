Für das Spiel am Sonntag (15:30 Uhr/live bei MDR aktuell und in der SpiO-App) sind 4.632 Zuschauer im Stadion an der Gellertstraße zugelassen. Knapp 3.000 Tickets wurden bereits verkauft. "Es geht außerdem darum, ob wir unsere PS auf den Platz bekommen, bei uns muss praktisch alles klappen, und ob die TSG an diesem Tag einiges falsch macht. Das muss beides definitiv eintreten, damit wir erfolgreich sein können", erklärte Berlinski.

Eine Tribüne im Chemnitz: Rund 4.600 Zuschauer sind erlaubt. Bildrechte: imago images / Picture Point