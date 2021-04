CFC-Trainer Daniel Berlinski war die Vorfreude auf der Pressekonferenz anzumerken. "Jeder kann sich bewusst sein, dass es am Samstag brennen wird", betonte der 35-Jährige. Man habe im Lockdown "mit einem weinenden Auge" in die anderen Ligen geschaut, in denen der Spielbetrieb aufrechterhalten werden konnte.

Berlinski: "Wollen Sachsenpokal gewinnen"

Berlinski zufolge will Chemnitz den Titel verteidigen und damit wieder ein DFB-Pokal-Highlight wie zuletzt gegen Hoffenheim haben. Am Samstag erwarte die "Himmelblauen" ein tiefstehender VfB, der mit seiner bekannten Spielanlage auftreten werde, so der CFC-Coach.

Bildrechte: Dirk Hofmeister

Auf der anderen Seite sei Chemnitz im Lockdown zusammengewachsen. Das Team sei stabiler und stärker als im Herbst und wolle das K.o.-Spiel unbedingt gewinnen, erklärte Berlinski.

Chemnitz ohne Spielmacher Bickel

Gegen Auerbach muss Rekordpokalsieger CFC allerdings auf den torgefährlichen Christian Bickel verzichten (acht Scorerpunkte in elf Regionalliga-Spielen). Nach einem positiven Coronatest ist der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler in Quarantäne.

Auch Ioannis Karsanidis, Robert Zickert und Danny Breitfelder stehen am Samstag nicht zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von CFC-Mittelstürmer Andis Shala steht laut Berlinski ein Fragezeichen.

Hansch trifft auf Ex-Kollegen

Beim VfB drohen die angeschlagenen Maximilian Schmidt und Jan Luderer auszufallen. Dafür wird Florian Hansch zum Aufgebot gehören. Der Ex-Chemnitzer ist seit Februar im Vogtland und könnte laut VfB-Trainer Sven Köhler ein wichtiger Faktor sein.

VfB-Trainer Sven Köhler Bildrechte: imago images/Picture Point

VfB-Coach Köhler: "Es muss alles passen"

Zu den Auerbacher Chancen sagte Köhler: "Der CFC hat ganz andere Ambitionen. Es ist eine Mannschaft, die perspektivisch in die 3. Liga will. Wir haben sie in der Liga zuhause geschlagen. Um das am Samstag zu wiederholen, muss alles passen."