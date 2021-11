Doch dafür müssen die Leipziger eine kleine, feine, aber entscheidende Sache verbessern. Die Rede ist von der Chancenverwertung. Effizienz ist bei RB seit eh und je ein Fremdwort, ihr Fehlen kostete erst am vergangenen Wochenende in der Bundesliga (1:1 in Köln) zwei Punkte. Und auch das Hinspiel in Paris wäre zu einem Erfolgserlebnis geworden, hätte Leipzig nur ein paar mehr seiner Hochkaräter zu Toren genutzt.