Wie genau Jesse March während des Spiels mit Beierlorzer in Kontakt stehen wird, ist noch nicht im Detail geklärt, sagte der Co-Trainer auf der abschließenden Pressekonferenz. "Das Sportliche steht im Vordergrund", betonte er hingegen: "Wir haben eine große Chance, die Situation, in der wir uns gerade befinden, extrem zu verbessern, indem wir europäisch überwintern. Und wir werden natürlich ganz eng mit Jesse in Kontakt stehen."

Verletzungssorgen

Beierlorzer muss in jedem Fall ohne Dani Olmo die Fahrt nach Westflandern antreten. Der Spanier hat sich erneut einen Muskelfaserriss zugezogen und wird aller Voraussicht nach 2021 nicht mehr zum Einsatz kommen. Yussuf Poulsen wird mit einer ähnlichen Verletzung mit nach Brügge reisen und die Mannschaft unterstützen, erklärte Beierlorzer. Ein Einsatz des 27-Jährigen ist allerdings äußerst fraglich. Beim erkälteten Mohamed Simakan ist noch ebenfalls nicht ganz geklärt, in wie weit er für die Partie fit sein wird. Die endgültige Entscheidung wird wohl erst kurz vor dem Anpfiff getroffen werden.

Spiel gegen Hoffenheim muss aus den Köpfen

Nach der schwachen Leistung am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim muss RB gegen Brügge wieder ein anderes Gesicht zeigen. Emil Forsberg ist der Überzeugung, dass dies dem Team auch gelingen wird: "Was wir gegen Hoffenheim gezeigt haben, war nicht gut genug. Aber die Besprechung nach der Partie war sehr gut und wir haben eine sehr gute Chance morgen, dass Spiel zu gewinnen und in Europa zu überwintern. wir müssen den Fans was zurückgeben. Ich freue mich auf das Spiel."

Auch Beierlorzer zeigt sich kämpferisch. Trotz der Misere der letzten Tage und der schlechten Ausgangslage, will sich das Team unbedingt für die Niederlage im Hinspiel revanchieren: "Wir haben es selber in der Hand und haben riesige Lust auf dieses Spiel. Wir wollen Brügge morgen unbedingt bezwingen und an ihnen vorbeiziehen."