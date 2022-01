"Der Pokalwettbewerb ist für mich ultrawichtig", sagte Tedesco am Dienstag. Dementsprechend bereite man sich physisch und mental auf dieses Achtelfinale vor. Das passiere, "als wenn es ein Bundesligist wäre". In dieser Prioritätensetzung übrigens unterscheidet sich RB etwas vom FC Hansa. Dessen Trainer Jens Härtel hatte am Vortag die 2. Bundesliga als klar wichtiger eingeordnet und angekündigt, eventuell einige Leistungsträger zu schonen.