Neben Arminia Bielefeld auf Rang zwei ist der FC Erzgebirge das Überraschungsteam der 2. Liga. Eine noch bessere Bilanz verhindert nur eines: Mit Auswärtsauftritten "fremdelt" das Team von Dirk Schuster. Da gelang erst ein Sieg in sechs Partien. Keine ganz so guten Aussichten auf den ersten Blick für den Auftritt bei Bundesligist Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer haben im zweiten Jahr nach dem Aufstieg zu kämpfen. Lief es im vergangenen Jahr völlig unerwartet ganz schön rund, so tut sich die Funkel-Elf in dieser Saison schwer. Man ist nur knapp über dem Strich, zuletzt leistete sich Düsseldorf bei Schlusslicht SC Paderborn ein 0:2. Die Stimmung im Erzgebirge ist definitiv besser. Im Hinterkopf haben die Fortunen bereits das kommende Wochenende: Dann gibt es nach vielen Jahren mal wieder ein Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln. Deshalb wird Coach Funkel wohl ordentlich rotieren. Sein Kollege Schuster kündigte an, darauf zu verzichten.

Aues 4:3 gegen den 1. FC Nürnberg war das wohl spektakulärste Zweitliga-Spiel in dieser Saison Bildrechte: Sportfoto Zink / Daniel Marr