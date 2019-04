Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig will Geschichte schreiben

Viertelfinale

Mit Spielwitz und Tempo will RB Leipzig am Dienstag (20.45 Uhr, Ticker bei mdr.de und Vollreportage bei MDR aktuell) im Pokal-Viertelfinale die harte Nuss Augsburg knacken und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Halbfinale klar machen. Nach der 5:0-Gala gegen Hertha BSC reisen die Leipziger als klarer Favorit an, zumal Augsburg auf dem absteigenden Ast ist und zuletzt beim 0:3 in Nürnberg enttäuschte.