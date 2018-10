Der Kapitän des ungeschlagenen Oberliga-Tabellenführers Stefan Karau zum Gegner: "Vielleicht lassen die zehn Prozent den Schludrian reinkommen. Das ist dann unsere Chance, nochmal eine Sensation zu schaffen." Beim 0:0 am vergangenen Samstag gegen den VfL Hohenstein-Ernstthal holte das Team von Dietmar Demuth erstmals in elf Saison-Spielen nicht die volle Ausbeute. Die Ostwestfalen aus Paderborn dürften gewarnt sein. Demuth stapelt dennoch tief: "Paderborn spielt in der 2. Liga tollen Fußball. Dagegen sind wir ein kleines Licht." In einem echten Thriller hatte die BSG in der 1. Runde nach einem Rückstand Jahn Regensburg noch aus dem Wettbewerb gekegelt. Der Schütze des 2:1-Siegtreffers gegen Regensburg könnte fehlen. Stürmer Kai Druschky zog sich am Wochenende eine Knieprellung zu, sein Einsatz ist fraglich. Der Neuzugang erzielte in 13 Begegnungen (Liga, DFB- sowie Sachsenpokal) bereits sieben Treffer.

Philipp Wendt erzielte das 1:1 gegen Regensburg. (Archiv) Bildrechte: IMAGO