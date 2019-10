Der Ballbesitzfußball von Coach Cristian Fiel funktioniert noch nicht richtig. Das schaut zwar immer wieder einmal phasenweise ganz nett aus, aber Patzer in der Defensive und mangelnde Durchschlagskraft im Angriff sorgen für eine bislang enttäuschende Saison. In der Liga sind die Sachsen nur Vorletzter. Als Außenseiter hofft man im Olympiastadion auf die Kehrtwende und den Turnaround in dieser Saison. Hertha ging mit neuem Investor Lars Windhorst und neuen Trainer Ante Covic in die Spielzeit. Die Ansprüche steigen langsam aber sicher. Nach mäßigem Saisonstart gelangen drei Siege in Folge, eher eine 2:3-Heimpleite gegen Hoffenheim ein heftiger Schlag ins Kontor darstellte. Im Mittelpunkt in Berlin steht in dieser Woche keineswegs Dynamo, sondern das Stadt-Derby gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin - das erste überhaupt in der Bundesliga.

Patrick Ebert (li.) und Marco Hartmann nach der Heimpleite gegen Bielefeld. Bildrechte: imago images/Picture Point LE