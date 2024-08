Carl Zeiss Jena ist derzeit das Nonplusultra. Zumindest in der Regionalliga. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen thronen die Thüringer an der Tabellenspitze und fiebern nun dem vorläufigen Höhepunkt der Saison entgegen: Am Mittwoch (18 Uhr im Ticker und live hören) gastiert niemand geringeres als Doublesieger Bayer Leverkusen in der ersten Runde des DFB-Pokals im runderneuerten Ernst-Abbe-Sportfeld.