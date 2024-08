Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der 3. Liga steht für Erzgebirge Aue im DFB-Pokal vor 14.750 Zuschauern im Erzgebirgsstadion ein echtes Highlight auf dem Programm. Die Mannschaft von Pavel Dotchev trifft in der ersten Hauptrunde am Samstag (17. August 2024, 13 Uhr, im Ticker und komplett live hören) auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.