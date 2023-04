Einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des ambitionierten Teams, das 2020 den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, hat Chefcoach Uzun. Der 35-Jährige hatte das Traineramt im vergangenen Sommer von Katja Greulich übernommen und steht nun unmittelbar vor dem nächsten Aufstieg. "Man möchte sich mit den Besten messen. Diese Möglichkeit haben wir jetzt hoffentlich, wenn wir aufsteigen kontinuierlich. Durch den Erolg im Pokal konnten wir das auch schon in dieser Saison mitnehmen und das sind Highlight-Spiele für uns", sagt Uzun.

Der Trainer selbst, der zuletzt die U23 von Wolfsburg betreute und sogar eine eigene Fußball-Akademie leitete sowie als Co-Autor an einem Buch über Jürgen Klopp mitgewirkt hatte, sieht sich als "fairer Trainer", der "die Kommunikation zu den Spielerinnen" sucht. Wichtig sei der positiven Umgang miteinander, aber auch der Leistungsfußball, der im Vordergrund stehe. Uzun vergleicht sich dabei augenzwinkernd mit einem Chamäleon: "Ich nehme die Farbe an, die ich je nach Situation annehmen muss."



Dass es in dieser Saison so gut läuft, hat neben "gewissen Ideen im spielerischen Bereich" auch mit einigen Veränderungen im System zu tun. Kassierte RB noch in der vergangenen Spielzeit 46 Gegentore, stehen in der aktuellen Saison lediglich 16 zu Buche. "Wir wollen weiter höher am gegnerischen Tor den Ball erobern, um den Gegner weniger an unser Tor heranzulassen. Und damit sind wir einen guten Weg gefahren, da wir nun die wenigsten Gegentreffer haben", freut sich Uzun.