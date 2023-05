Vertrauen, Emotionalität und in Freiburg unbedingt Intensität – das sind für RB-Trainer Rose die wichtigsten Zutaten für einen erfolgreichen Abend, der ja nur das Vorspiel des Finales in Berlin sein soll: "Wichtig ist, dass wir klar und bei uns bleiben, dass wir uns nicht treiben lassen, dass wir an uns glauben. All die Dinge, die wichtig sind für einen gesunden Spannungsbogen in so einem Pokal-Halbfinale."