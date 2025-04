"Wir müssen positive Stimmung erzeugen. Ich muss Druck wegnehmen von der Mannschaft", beschreibt Löw seine Philosophie. Dann, so glaubt der langjährige Co-Trainer, der am Cottaweg seinen ersten Chefposten übernimmt, seien bei jedem Spieler "zehn bis 20 Prozent Leitungssteigerung" drin. Die Leipziger, die in dieser Saison wettbewerbsübergeifend in 39 Spielen 16 Siege feierten und bereits 14 Mal verloren, seien Löws Meinung nach "gut genug für die Champions League, auch wenn wir Verletzte haben."

Löw und Rose sind befreundet

Löw kennt sich in der Messestadt gut aus, von 2015 bis 2018 war er hier Co-Trainer, schaffte mit Rangnick und Hasenhüttl den Durchmarsch von der 2. Bundesliga bis in die Champions League. "RB Leipzig bedeutet mir sehr viel. Von 2012 bis 2018 war ich Teil der Red-Bull-Familie." Aus dieser Zeit kennt er auch seinen Vorgänger Marco Rose. Und nicht nur daher: "Wir haben in Mainz gemeinsam Fußball gespielt, wir waren gemeinsam in Salzburg. Wir sind gute Freunde."

Eine Freundschaft, von der Löw glaubt, dass sie auch der aktuellen Belastung standhält ("Keiner hat es sich so gewünscht, dass ich seinen Platz übernehme"). Und doch spüre Sieben-Wochen-Interimscoach Löw, dass er der Mannschaft einen Impuls geben könne. Einen, den Rose aus Sicht der RB-Verantwortlichen nicht mehr geben konnte. Einen Impuls, der sich am früheren Spielstil, am sogenannten "Red-Bull-Fußball" orientiert. "Ich glaube, die Entscheidung von RB, mich zurückzuholen, hat auch damit zu tun, dass ich in meiner Zeit geholfen habe, die RB-Philosophie mitzuentwickeln", berichtet Löw.

Löw zu Rose: "Es gibt tausend Gründe"