Doch wie will man den Drei-Klassen-Unterschied wettmachen? Für Daniel Meyer liegt ein Schlüssel darin, mutig - aber nicht naiv - zu spielen. Doch das allein reicht nicht: "Ich glaube es hilft, das Spiel so ein bisschen zu verschleppen und lange in so einem Bereich zu bleiben, wo man das Spiel noch auf seine Seite ziehen kann". Und dann komme es darauf an, in der Endphase des Spiels zu versuchen, noch einen Punch zu haben.