Englische Wochen, Spiel sechs: RB Leipzig bekommt es am Dienstagabend (18. Oktober, 18 Uhr im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) im DFB-Pokal mit dem Hamburger SV zu tun. Das ist zur Abwechslung mal ein Zweitligist. Zu Abwechslung genötigt wird RB aber auch in der eigenen Offensive.