Trainer Julian Nagelsmann lässt sich von diesen Diskussionen nicht in der Vorbereitung auf die anstehenden Spiele im Pokal und der Liga stören ("Ich versuche nur das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann.") und hat das Ziel klar formuliert: "Ich bin erpicht darauf, dass wir das Spiel gewinnen und weiterkommen." Seine Mannschaft habe gegen den Zweitligisten alle Trümpfe in der eigenen Hand: "Natürlich ist Bochum aufgrund der Ligenzugehörigkeit ein bisschen der Underdog. Am Ende liegt es an uns, wie wir sie zur Entfaltung kommen lassen."