Genau, Pokal. Also genau der von den drei Wettbewerben, bei dem RB Leipzig die größten Chancen auf einen finalen Triumph hat. Priorität habe der Pokal trotzdem genauso wenig wie die Bundesliga, die ja den meisten Einfluss auf die nächste Saison habe, erklärte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. Sein Team werde gegen Wolfsburg an die Leistungsgrenze gehen, "um die Chance zu wahren, ins Finale nach Berlin zu kommen. Was ein richtig schönes Spiel werden würde."