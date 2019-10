14 Szenen aus dem Freiburg-Spiel und fünf allgemeine Punkte seien für die anstehende Videoanalyse der ernüchternden 1:2-Niederlage in Freiburg für seine Mannschaft vorbereitet, verriet der Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor RB Leipzigs Zweitrunden-Pokalspiel beim VfL Wolfsburg (Mittwoch, 30. Oktober, ab 18:30 Uhr in der Live-Vollreportage von MDR aktuell und im Ticker auf www.sport-im-osten.de ). Wenig verwunderlich hatten sich dem Cheftrainer während der 90 Minuten im Breisgau zuhauf Fehlerquellen aufgetan, über die es zu sprechen gilt. Und was dabei nicht erst seit der Freiburg-Partie besonders schwer wiegt, sondern bereits etwa gegen Leverkusen oder St. Petersburg auffiel, ist die Art und Weise der "zu einfach bekommenen Gegentore", bemängelte der 32-Jährige.

Das momentane Problem des ambitionierten Teams offenbart sich dahingehend bedenklich, dass es elementare Punkte betrifft, die Julian Nagelsmann selbstkritisch als "Haltungs- und Charakterthemen" identifiziert. "Untypische Dinge" gerade in der Defensivarbeit auf dem Platz haben sich zuletzt wiederholt in die Auftritte der Rot-Weißen eingeschlichen – "talentfreie Bereiche", wie sie der Fußballlehrer nennt, in denen es vor allem darum geht "das eigene Tor mit dem Leben zu verteidigen" und mit denen "ich absolut nicht zufrieden bin." Mehr als nur zehn Sprints machen etwa oder Flanken verteidigen, Zweikämpfe führen, den Ballbesitz des Gegners unterbinden. Stattdessen "haben wir es halbgar gemacht", teils "17, 18, 19 Kontakte der Gegner zugelassen", bemängelte der Cheftrainer scharf.

Eine mögliche Konsequenz: "Unter Umständen" werde man am Mittwoch gegen den in der aktuellen Bundesligasaison weiter ungeschlagenen VfL Wolfsburg (Rang 4, 17 Punkte – und damit nur zwei mehr als RBL) also auf Spieler zurückgreifen, "die alles reinwerfen, was sie haben" und "etwas weniger auf das Inhalts-Taktische achten", kündigte der Cheftrainer an.



Einer, der all diese Eigenschaften zweifelsohne verkörpert, ist Stefan Ilsanker. Der österreichische Nationalspieler hat in den bislang zehn Pflichtspielen unter Nagelsmann jedoch noch keine einzige Einsatzsekunde bekommen. "Vielleicht bekommt er eine Chance, aber ich habe mich noch nicht entschieden", gab sich Nagelsmann bedeckt.